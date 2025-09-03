Main Menu

Bihar Police Constable Recruitment 2025: दिसंबर में होगी 20 हजार सिपाहियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Sep, 2025 07:18 PM

bihar police constable recruitment 2025

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने बिहार पुलिस में सिपाही के कुल 19,838 पदों के लिए विगत 16 जुलाई से 03 अगस्त के बीच छह चरणों में आयोजित की गई लिखित परीक्षा के साथ सिपाही चालक के कुल 4,361 पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के सम्बंध में दो...

पटना:केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने बिहार पुलिस में सिपाही के कुल 19,838 पदों के लिए विगत 16 जुलाई से 03 अगस्त के बीच छह चरणों में आयोजित की गई लिखित परीक्षा के साथ सिपाही चालक के कुल 4,361 पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के सम्बंध में दो महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि सिपाही भर्ती में बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने सिपाही के 19,838 रिक्त पदों के लिए विगत जुलाई व अगस्त महीने में ली गई लिखित परीक्षा के सम्बंध में सूचना जारी की है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आगामी दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी। केन्द्रीय चयन पर्षद का कहना है कि लिखित परीक्षा के परीक्षाफल और उसके आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची यथोचित समय पर प्रकाशित कर दी जाएगी।

जबकि सिपाही चालक के रिक्त 4,361 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन भी दिसंबर माह में ही संभावित है। पर्षद ने बताया है कि चालक सिपाही की नियुक्ति के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचनाएं भी यथोचित समय पर प्रकाशित कर दी जाएंगी। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विगत 9 जुलाई को जारी संकल्प के अनुसार बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं व संवर्गों के सभी स्तर के पदों पर सीधी नियुक्तियों में शत-प्रतिशत राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
 

