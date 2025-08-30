Main Menu

  • जमुई में Bihar Police की बड़ी कार्रवाई, 411 किलो गांजा और 70 लाख कैश बरामद ; तीन तस्कर गिरफ्तार

30 Aug, 2025

bihar police jamui raid

नशे और अपराध के खिलाफ बिहार पुलिस का अभियान लगातार तेज़ हो रहा है। जमुई पुलिस ने शनिवार को बड़ी कामयाबी हासिल की, जब गुप्त सूचना के आधार पर थाना टाउन क्षेत्र के चंदवारा स्थित एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा, नकदी और हथियार बरामद किए।

जमुई:नशे और अपराध के खिलाफ बिहार पुलिस का अभियान लगातार तेज़ हो रहा है। जमुई पुलिस ने शनिवार को बड़ी कामयाबी हासिल की, जब गुप्त सूचना के आधार पर थाना टाउन क्षेत्र के चंदवारा स्थित एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा, नकदी और हथियार बरामद किए। विशेष टीम की इस कार्रवाई में पुलिस ने 411 किलो गांजा,करीब 70 लाख रुपये नकद, 02 देशी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 03 खोखा कारतूस, 01 कार और 04 बाइक जप्त किए।

तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से तीन नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान इस प्रकार है:

  • नितीश कुमार, ग्राम-चंदवारा, थाना-जमुई
  • सोनू कुमार (21 वर्ष), ग्राम-रघुनाथपुर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर
  • मोहम्मद हुसैन (23 वर्ष), ग्राम-मुईद्दीनपुर, जिला-समस्तीपुर

इनसे गहन पूछताछ की जा रही है ताकि नशे और अवैध हथियार तस्करी से जुड़े अन्य अपराधियों तक पहुंचा जा सके।

पुलिस की जांच जारी

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित इस विशेष टीम ने न सिर्फ नशे के धंधे पर करारा प्रहार किया, बल्कि अवैध हथियारों की सप्लाई चेन की भी जांच शुरू कर दी है। जमुई टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की पड़ताल कर रही है ताकि नशे की अवैध आपूर्ति में शामिल अन्य तत्त्वों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके।

इस ऑपरेशन का नेतृत्व एसडीपीओ जमुई ने किया। इसमें शामिल टीम सदस्य थे:

  • शेखर सौरभ, अपर थानाध्यक्ष, टाउन थाना
  • अखिलेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक, टाउन थाना
  • निकेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक, जमुई टाउन थाना
  • आलोक कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सह प्रभारी, डीआईयू

बिहार पुलिस का सख्त संदेश

यह कार्रवाई बिहार पुलिस की उस सख्त नीति को दिखाती है, जिसमें नशा और अपराध पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे नेटवर्क के खिलाफ और बड़े अभियान चलाए जाएंगे।

