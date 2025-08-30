Main Menu

Siwan Assembly Seat: सिवान विधानसभा सीट पर क्या ओसामा शहाब थामेंगे ‘लालटेन’ ।। Bihar Election 2025

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Aug, 2025 05:40 PM

वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सिवान सीट से बीजेपी कैंडिडेट व्यास देव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। व्यास देव प्रसाद को 55 हजार एक सौ 56 वोट हासिल किया था तो आरजेडी कैंडिडेट बबलू प्रसाद को 51 हजार छह सौ 22 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से व्यास देव...

Siwan Assembly Seat: सिवान विधानसभा सीट सीवान लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही सिवान सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट शंकरनाथ ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में हुए चुनाव में सिवान में कांग्रेसी कैंडिडेट गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने विरोधियों को मात दे दिया था। 1962 में हुए चुनाव में सिवान सीट से जेएस पार्टी की टिकट पर जनार्दन तिवारी ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1967 में हुए चुनाव में यहां से कांग्रेसी कैंडिडेट आर चौधरी ने विरोधियों को मात दे दिया था। 1969 और 1972 में भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट जर्नादन तिवारी ने जनता का भरोसा लगातार दो बार हासिल कर लिया। 


PunjabKesari

वहीं जनता पार्टी के कैंडिडेट गुलाम सरवर ने 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लिया था तो 1980 के विधानसभा चुनाव में जनार्दन तिवारी ने बीजेपी की टिकट पर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1985 में जनता पार्टी के कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी ने सिवान सीट से जीत का सिलसिला शुरू किया था। 1990 और 1995 में जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर अवध बिहारी चौधरी ने जीत का सिलसिला कायम रखा था। वहीं 2000 और 2005 के फरवरी महीने में हुए चुनाव में आरजेडी की टिकट पर अवध बिहारी चौधरी ने जीत हासिल की थी। अक्टूबर 2005,2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में सिवान सीट से बीजेपी के कैंडिडेट व्यास देव प्रसाद ने जीत का परचम लहरा दिया था लेकिन 2020 में सिवान सीट से आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने फिर से जीत हासिल कर लिया था। 

Siwan Seat Result 2020 ।। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर 

वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में सिवान सीट से आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने जीत का परचम लहरा दिया था। अवध बिहारी चौधरी को 76 हजार सात सौ 85 वोट मिला था तो बीजेपी कैंडिडेट ओम प्रकाश यादव 74 हजार आठ सौ 12 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अवध बिहारी चौधरी ने ओम प्रकाश यादव को 19 सौ 73 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट विनोद कुमार श्रीवास्तव 2 हजार पांच सौ 82 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 

PunjabKesari

Siwan Seat Result 2015 ।। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर 

वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सिवान सीट से बीजेपी कैंडिडेट व्यास देव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। व्यास देव प्रसाद को 55 हजार एक सौ 56 वोट हासिल किया था तो आरजेडी कैंडिडेट बबलू प्रसाद को 51 हजार छह सौ 22 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से व्यास देव प्रसाद ने बबलू प्रसाद को 3 हजार पांच सौ 34 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी, 28 हजार चार सौ 50 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 

PunjabKesari

Siwan Seat Result 2010 ।। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर 

वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में सिवान सीट से बीजेपी कैंडिडेट व्यास देव प्रसाद ने जीत हासिल की थी।  व्यास देव प्रसाद को 51 हजार छह सौ 37 वोट मिला था तो आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी ने 39 हजार 96 वोट हासिल किया था। इस तरह से व्यास देव प्रसाद ने अवध बिहारी चौधरी को 12 हजार पांच सौ 41 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई एमएल एल कैंडिडेट नईमुद्दीन अंसारी, 4 हजार 51 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 

PunjabKesari

Siwan Seat Result 2005 ।। एक नजर 2005 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर 

वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में सिवान सीट से बीजेपी कैंडिडेट व्यास देव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। व्यास देव प्रसाद को 42 हजार सात सौ 56 वोट हासिल किया था तो आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी  ने 39 हजार पांच सौ 87 वोट हासिल किया था। इस तरह से व्यास देव प्रसाद ने अवध बिहारी चौधरी को 3 हजार एक सौ 69 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट वसी अहमद, 6 हजार छह सौ 96 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 

PunjabKesari

सिवान विधानसभा सीट के नतीजों को तय करने में मुस्लिम और यादव वोटरों की अहम भूमिका है। हालांकि ब्राह्मण और राजपूत मतदाता वोटर भी यहां अच्छी संख्या में हैं। अब ओसामा शहाब और हिना शहाब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अगर तेजस्वी यादव ने सिवान से ओसामा शहाब को टिकट दिया तो फिर यहां सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। 

