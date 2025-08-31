VIDEO" बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न! बैंड-बाजा और सजी हुई गाड़ी के साथ 'नन्ही परी' को लेकर आए घर

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Aug, 2025 04:41 PM
#DaughterBirth #BabyGirlArrival #ProudParents #DaughterLove #DaughterBirthCelebration
बैंड बाजा और सजी हुई गाड़ी देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी लड़के की बारात है. तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किसी के बेटी की विदाई के लिए बेंड...
खगड़िया: बैंड बाजा और सजी हुई गाड़ी देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी लड़के की बारात है. तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किसी के बेटी की विदाई के लिए बेंड बाजा और सजी हुई गाड़ी आयी है... तो भी आप गलत ही हैं। अब हम आप को बताते हैं कि इस जश्न की वजह आखिर है क्या? दरअसल, बिहार पुलिस के जवान के घर जब बेटी पैदा हुई तो अस्पताल से कुछ इस तरह बेटी को लक्ष्मी मानकर जश्न मनाते हुए घर पहुंचा ये परिवार...