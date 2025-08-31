Main Menu

  • VIDEO" बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न! बैंड-बाजा और सजी हुई गाड़ी के साथ 'नन्ही परी' को लेकर आए घर

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Aug, 2025 04:41 PM

खगड़िया: बैंड बाजा और सजी हुई गाड़ी देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी लड़के की बारात है. तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किसी के बेटी की विदाई के लिए बेंड बाजा और सजी हुई गाड़ी आयी है... तो भी आप गलत ही हैं।  अब हम आप को बताते हैं कि इस जश्न की वजह आखिर है क्या? दरअसल, बिहार पुलिस के जवान के घर जब बेटी पैदा हुई तो अस्पताल से कुछ इस तरह बेटी को लक्ष्मी मानकर जश्न मनाते हुए घर पहुंचा ये परिवार... 

