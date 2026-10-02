बिहार MLC चुनाव: RJD से सहमति न बनने पर कांग्रेस ने घोषित किए 5 उम्मीदवार, जानें किसे कहां से मिला टिकट?

​​​​​​​राजद ने पिछले दिनों अपने छह उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के आगामी द्विवार्षिक चुनाव के लिए गुरुवार को पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी।



कांग्रेस की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. मदन मोहन झा, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रजनीकांत पाठक, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. संजय यादव और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से असदुल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया गया है। सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीट के तालमेल पर सहमति नहीं बन पाने के बाद कांग्रेस ने इन उम्मीदवारों की घोषणा की है।



राजद ने पिछले दिनों अपने छह उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। बिहार विधान परिषद की स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।