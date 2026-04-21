बिहार में खूनी वारदात: हथियारबंद अपराधियों ने बुलेट सवार 2 युवकों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Apr, 2026 11:11 AM
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों युवकों की पहचान की जा रही है तथा इस कांड मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
Bihar Crime: बिहार मे समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर भुआल गांव मे सोमवार को सशस्त्र अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रुप से घायल है।
अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार पांडेय ने बताया कि जिले के माधोपुर भुआल गांव मे आज बुलेट सवार दो युवकों पर हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमे एक की मौत हो गई। पांडेय ने बताया कि इस घटना मे दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और और उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों युवकों की पहचान की जा रही है तथा इस कांड मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।