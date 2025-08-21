VIDEO: समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, RJD के पूर्व जिला अध्यक्ष के घर पर देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Aug, 2025 04:29 PM

समस्तीपुर: समस्तीपुर जिले में अपराधियों बेखौफी चरम पर हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने देर रात राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष पर घर पर चढ़कर फायरिंग की है। अपराधियों की सारी करतूत लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के भदैया पंचायत के रमैया गांव की है, जहां 10 से 12 की संख्या में अज्ञात अपराधियों के द्वारा घर चढ़कर फायरिंग करते सीसीटीवी वीडियो में देखा गया है...

