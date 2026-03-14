जहरीली शराब का कहर! 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप, 10 की हालत गंभीर

उक्त क्षेत्र में 10 लोगों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं सदर अस्पताल लाया गया, जिनकी चिकित्सा की जा रही है।

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के मशरक, पानापुर एवं इसुआपुर थाना क्षेत्र में पांच लोगों की संदिग्ध मौत तथा 10 लोगों के गंभीर हालत में मशरक स्वास्थ्य केंद्र तथा सदर अस्पताल में भर्ती होने के बाद सारण के जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।



पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मशरक थाना एवं पानापुर थाना क्षेत्र में संतोष महतो, पंकज कुमार सिंह, एवं रघुवर महतो तथा सुकन नट एवं धर्मेंद्र राय की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद सदर अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने दो मृतक के बिसरा को सुरक्षित कर जांच के लिए भेजने की कार्रवाई की। सूत्रों ने बताया कि उक्त क्षेत्र में 10 लोगों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं सदर अस्पताल लाया गया, जिनकी चिकित्सा की जा रही है।

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सूत्रों ने बताया कि जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से सभी भर्ती मरीजों ने शराब पीने के बाद आंखों से धुंधला दिखाई देने सहित अन्य बीमारी की जानकारी दी है। घटना की गम्भीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मशरक, पानापुर, इसुआपुर थाना में पहुंच कर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश थाना प्रभारियों को दिया है। इसके बाद पुलिस लगातार अवैध शराब बनाने वाले लोगों के विरुद्ध छापामारी कर रही है।

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