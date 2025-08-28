आरा के सपना सिनेमा मोड़ से रमना मैदान चौराहा पथ का होगा जीर्णोद्धार, लोगों को जाम से मिलेगी निजात

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Aug, 2025 04:23 PM
आरा: बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन (Nitin Naveen) ने गुरूवार को सपना सिनेमा मोड़ (एन.एच.-30) से रमना मैदान चौराहा पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास किया।
नवीन ने इस अवसर पर कहा कि पथ निर्माण विभाग राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के जरिए पथों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में उद्घोषित योजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 385 करोड़ की विभिन्न योजनाओं में से कई योजना की निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन योजनाओं में 105 करोड़ की लागत से आरा-बबुरा पथ का चौड़ीकरण, 94 करोड़ की लागत से आरा जीरो माइल से असनी फ्लाई ओभर तक पथ निर्माण, 34 करोड़ की लागत से आरा जीरो माइल से पातर तक पथ का निर्माण, 54 करोड़ की लागत से वामपाली से चंदवा मोड़ पकरी चौक तक (2-लेन पेभड सोल्डर) समेत अन्य योजना शामिल है।
मंत्री ने कहा कि आज 12 करोड़ की लागत से शाहाबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत सपना सिनेमा मोड़ से रमना मैदान भाया शिवगंज बडी मठिया शहीद भगत सिंह चौक टाउन थाना तक पथ के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस 2.31 किलोमीटर लंबे पथ के निर्माण हो जाने से आरा शहर की हज़ारों की आबादी को जाम से मुक्ति मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें सुगम आवागमन की भी अनुभूति प्राप्त होगी। मंत्री नवीन ने आगे बताया कि यह पथ राष्ट्रीय उच्चपथ 30 पथ के सपना सिनेमा मोड़ से शिवगंज, सदर अस्पताल, बड़ी मठिया, शहीद भगत सिंह चौक होते हुए नगर थाना चौक पर समाप्त होती है। यह आरा शहर का मुख्य पथ है जिस पर प्रतिदिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इस पथ के निर्माण के बाद जाम की समस्या से निजात मिलेगी एवं शहर की उत्तरी भाग स्थित मुख्य बाजार, शीशमहल, सिन्डीगेट एवं दक्षिण भाग स्थित आरा रेलवे स्टेशन, आरा सदर प्रखण्ड की सम्पकर्ता सुलभ होगी।