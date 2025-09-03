VIDEO: ट्रक-ट्रैक्टर-बाइक की जोरदार टक्कर, उड़े परखच्चे..एक युवक की मौत

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Sep, 2025 03:37 PM
#KatiharNews #Biharaccident #Death #Bihar
कटिहार: कटिहार में बड़ा हादसा हुआ है..NH-31 पर हाइवा ट्रक, ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस हादसे में दो अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर पोठिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले की तफ्तीश जारी है..