जमुई : पुलिस की त्वरित कार्रवाई, लूटकांड के दो आरोपी गिरफ्तार, लूटा गया सामान बरामद

जिले के खैरा थाना क्षेत्र में 27 मई 2025 को सोनो मोड़ के पास हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात में अपराधियों ने एक राहगीर से मोबाइल फोन, चांदी की चेन और 5000 रुपये नकद लूट लिए थे।

जमुई: जिले के खैरा थाना क्षेत्र में 27 मई 2025 को सोनो मोड़ के पास हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात में अपराधियों ने एक राहगीर से मोबाइल फोन, चांदी की चेन और 5000 रुपये नकद लूट लिए थे।

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल दो अपराधियों – मोहम्मद शाहबाज रैन और मोहम्मद कुर्बान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के साथ ही लूटी गई चांदी की चेन, मोबाइल फोन, नकद 5000 रुपये और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में लगातार निगरानी और छापेमारी जारी है, ताकि क्षेत्र में अपराध पर सख्त नकेल कसी जा सके। स्थानीय लोगों ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना की है।

