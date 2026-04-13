भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर कई बार पलटी स्कूल वैन, मच गया कोहराम; एक बच्ची की मौत

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Apr, 2026 02:57 PM
पुलिस के अनुसार, इस दुर्घटना में आरोही कुमारी (9) नाम की एक छात्रा की जान चली गई, और इस समय दो छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है।
Nawada Road Accident: बिहार के नवादा जिले में सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक स्कूल वैन पलटने से नौ साल की एक बच्ची की मौत हो गई और एक दर्जन से ज़्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। इस घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार सुबह करीब 8.15 बजे गोविंदपुर ब्लॉक के कमलापुर रोड पर हुई, जहां कथित तौर पर वाहन अनियंत्रित हो गया, सड़क से करीब 20 फीट नीचे गिर गया और कई बार पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब तक वाहन रुका, तब तक वह कई बार पलट चुका था और वहां अफरा-तफरी का माहौल था। स्थानीय ग्रामीण, जो पास के खेतों में गेहूं काट रहे थे दुर्घटना की आवाज सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बच्चों को वाहन के मलबे से बाहर निकाला और पास के अस्पतालों में पहुंचाया।
पुलिस के अनुसार, इस दुर्घटना में आरोही कुमारी (9) नाम की एक छात्रा की जान चली गई, और इस समय दो छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य छात्रों पर भी डॉक्टरों की कड़ी नजर है। शुरुआती जांच से पता चला है कि यह वाहन एक निजी स्कूल का था। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि वाहन में उसकी क्षमता से कहीं ज़्यादा बच्चे भरे हुए थे। इस वाहन में 15 छात्रों को ले जाने की क्षमता है, लेकिन दुर्घटना के समय इसमें 25 से ज़्यादा छात्र सवार थे।
नशे की हालत में था चालक
प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि वाहन का चालक नशे की हालत में था और बहुत तेज़ गति से गाड़ी चला रहा था। माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों से यह दुर्घटना हुई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उसने घटना की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी वाहन की स्थिति, चालक के व्यवहार और सुरक्षा नियमों के पालन सहित सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। नवादा पुलिस ने लापरवाह चालक को गिरफ्तार कर लिया है और गोविंदपुर पुलिस थाने में उसके खिलाफ तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। जिला पुलिस चालक का मेडिकल परीक्षण भी करवाएगी।
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इस घटना से ग्रामीणों में भारी गुस्सा है, और वे स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निवासियों ने ज़ोर देकर कहा है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करना बेहद ज़रूरी है