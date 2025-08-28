नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, मचा हड़कंप; पुलिस मुख्यालय ने जारी किया हाई अलर्ट

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Aug, 2025 12:09 PM

Bihar News: बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ हुई है, जिसके बाद राज्य में हड़कंप मच गया। पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सभी जिलों की पुलिस को आतंकियों के नाम और फोटो भेजे गए हैं। 

पुलिस मुख्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। इनमें हसनैन अली (रावलपिंडी निवासी), आदिल हुसैन (उमरकोट निवासी) और मोहम्मद उस्मान (बहावलपुर निवासी) शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। इनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में नेपाल बॉडर्र से बिहार में दाखिल हुए। 

सभी सुरक्षा एजेंसियां तीनों आतंकियों की तलाश में जुटी
आशंका है कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्क कर दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधि या किसी भी जानकारी को तुरंत स्थानीय थाने या पुलिस हेल्पलाइन को सूचित करें! फिलहाल सभी सुरक्षा एजेंसियां तीनों आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये आतंकी देश के किसी भी हिस्से में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। प्रेम नीरज

 

