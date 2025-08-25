Main Menu

बिहार में झमाझम बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने पूरे राज्य के 38 जिलों के लिए Thunderstorm और Lightning का अलर्ट किया जारी

25 Aug, 2025 08:09 AM

bihar weather today

बिहार में एक बार फिर से Rain Alert in Bihar जारी हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि सोमवार को राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर और राज्य के सभी जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है।

Bihar Rain Alert: बिहार में एक बार फिर से Rain Alert in Bihar जारी हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि सोमवार को राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर और राज्य के सभी जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कई जगहों पर Thunderstorm with Lightning का खतरा भी बना रहेगा। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि सोमवार से मंगलवार सुबह तक पूरे राज्य में भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। यह अलर्ट 25 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी जिलों के लिए Yellow Alert लागू किया गया है।

रविवार को अररिया में सबसे ज्यादा बारिश

रविवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई थी। सबसे अधिक बारिश अररिया में दर्ज की गई, जहां 32.4 मिमी वर्षा हुई। वहीं सुपौल में Light Rainfall और मधुबनी में करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इस बीच राज्य के ज्यादातर जिलों में पारा चढ़ा हुआ रहा। वाल्मीकिनगर में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पूर्णिया सबसे ठंडा रहा जहां न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

पूरे बिहार में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पूरे बिहार में बारिश की संभावना है। सभी 38 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने और Lightning Alert in Bihar के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। इसमें उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर जैसे जिले शामिल हैं। वहीं, दक्षिण और मध्य बिहार में पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और बांका जिलों में भी Heavy Rainfall Warning जारी की गई है।

वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा

मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के दौरान राज्य में बिजली गिरने और पेड़-पौधों व फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली तेज हवाएं चल सकती हैं। Rural Areas Safety Advisory जारी करते हुए लोगों को खुले मैदान, खेतों और पेड़ों के नीचे काम करने से बचने की सलाह दी गई है।

अगले दो दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और मानसून ट्रफ लाइन के सक्रिय रहने की वजह से राज्यभर में Heavy Monsoon Rain in Bihar देखने को मिल सकती है। अगले 2-3 दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है।
 

