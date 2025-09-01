आनंद किशोर ने संभाला पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नए प्रधान सचिव का भार

बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर ने सोमवार को अरण्य भवन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नए प्रधान सचिव का पदभार ग्रहण किया।

पटना: बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर ने सोमवार को अरण्य भवन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नए प्रधान सचिव का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की और विभाग में चल रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी ली।

इस अवसर पर विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं मानव संसाधन विभाग) सुरेंद्र सिंह, मुख्य वन संरक्षक सह विशेष सचिव अभय कुमार, संयुक्त सचिव पूनम कुमारी, सीएफ इकोटूरिज्म सत्यजीत कुमार और मुख्यालय मुख्य वन संरक्षक सह राज्य नोडल अधिकारी एस. चंद्रशेखर सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

विभाग की योजनाओं पर पहली समीक्षा

पदभार ग्रहण करने के बाद श्री किशोर ने सबसे पहले अधिकारियों से विभाग की संरचना, प्रमुख योजनाओं और प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति और वनों के सतत प्रबंधन को और अधिक गति देना विभाग की शीर्ष प्राथमिकता होगी।

विभाग की भूमिका होगी अहम

हाल के वर्षों में यह विभाग जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और ईको-टूरिज्म जैसी गतिविधियों पर विशेष जोर दे रहा है। माना जा रहा है कि आनंद किशोर के नेतृत्व में इन योजनाओं को नई दिशा और गति मिलेगी।