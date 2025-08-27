"इतिहास कहता है देश मे क्रांति बिहार से शुरू होती है...यात्रा की भीड़ परिवर्तन का संकेत दे रही", मधुबनी में बोले राहुल गांधी

Madhubani News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से ले कर अभी तक का इतिहास कहता है कि देश मे क्रांतियों की शुरुआत बिहार से होती है और इस वोटर अधिकार यात्रा...

Madhubani News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से ले कर अभी तक का इतिहास कहता है कि देश मे क्रांतियों की शुरुआत बिहार से होती है और इस वोटर अधिकार यात्रा में आ रही भीड़ कह परिवर्तन के संकेत दे रही है।



राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि कुछ साल पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) अगले 40-50 सालों तक सत्ता में रहेगी, तब यह बात समझ मे नहीं आई थी कि कोई इतने अधिकार से नागरिकों का मिजाज कैसे भांप सकता है, लेकिन देश मे लगातार आ रहे वोट चोरी के मामले बता रहे हैं कि शाह की मनसा क्या थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जनमानस के मिजाज के विरुद्ध विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत गयी और राजनीतिक विशेषज्ञ समझ भी नही पाए कि क्या हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि करीब 6 महीने तक हमारी टीम इन राज्यों में मतदाताओं की स्थिति समझती रही, रिसर्च करती रही, तब पता चला कि कहां कितने मत काटे गए और जोड़े गए।



कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस तरह की चोरी गुजरात से शुरू हुई थी लेकिन छोटे पैमाने पर हो रही चोरी में संदेह कम होता था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भाजपा सरकार की लोकप्रियता घटी चुनाव जीतने के लिए वोट की चोरी बढ़ती गयी। इस बढ़ी हुई चोरी की वजह से संदेह बढ़ा और बिहार के चुनाव से पहले इसका पर्दाफास हो गया।