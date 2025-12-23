VIDEO: Begusarai में कड़ाके की ठंड, Justice Karuna Nidhi Prasad Arya ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल…

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Dec, 2025 03:22 PM
#Bihar #Begusarai #JusticeKarunaNidhiPrasadArya #Blanketdistribution #Railwaystation #SadarHospital #Railwayofficials
Bihar news: बेगूसराय (Begusarai) में शीतलहर के बीच डीएलएसए सचिव करुणा निधि प्रसाद आर्य(DLSA Secretary Karuna Nidhi Prasad...
Bihar news: बेगूसराय (Begusarai) में शीतलहर के बीच डीएलएसए सचिव करुणा निधि प्रसाद आर्य(DLSA Secretary Karuna Nidhi Prasad Arya) ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए.. रेलवे स्टेशन (railway station) और सदर अस्पताल (Sadar Hospital) परिसर में चलाए गए इस अभियान में डॉ. सुमित कुमार वर्मा (Dr. Sumit Kumar Verma) और रेलवे अधिकारियों (railway officials) का सहयोग रहा।