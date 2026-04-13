शादी के एक साल बाद SI की पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, पति की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

पुलिस ने बताया कि यह घटना सफिया सराय पुलिस चौकी के भीतर दंपति के किराए के आवास में हुई, जहां उप निरीक्षक तैनात थे।

Bihar News: बिहार के मुंगेर जिले में रविवार शाम को एक उप निरीक्षक चंदन कुमार की पत्नी ने कथित तौर पर अपने पति की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।



पुलिस ने बताया कि यह घटना सफिया सराय पुलिस चौकी के भीतर दंपति के किराए के आवास में हुई, जहां उप निरीक्षक तैनात थे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने कहा, "आज हमें सूचना मिली कि सफिया सराय में तैनात एक उप निरीक्षक की पत्नी ने कथित तौर पर अपने किराए के घर में उसकी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पास के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।" उन्होंने बताया कि एफएसएल की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।



1 साल पहले हुई थी शादी

मसूद ने कहा, "प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, सहायक पुलिसकर्मी ने बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच कभी-कभार घरेलू विवाद होते थे, जो इस घटना का संभावित कारण हो सकता है।" हालांकि, उन्होंने कहा कि मौत का सही कारण उचित जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर चंदन की शादी मधु कुमारी से 1 साल पहले हुई थी। वहीं मृतका की मां ने दावा किया कि घटना से कुछ ही समय पहले उनकी बेटी से फोन पर बात हुई थी। उस समय वह "खुश लग रही थी" और अपने पति के साथ चाय पी रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है।