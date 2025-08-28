Main Menu

  • Bihar SIR: Voter List के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य जारी, 1 सितंबर तक दावा-आपत्ति करने का मौका; 30 सितंबर को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

Edited By Harman, Updated: 28 Aug, 2025 01:04 PM

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देशों के तहत मतदाता पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के अंतर्गत एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि एक सितंबर निर्धारित की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देशों के तहत मतदाता पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के अंतर्गत एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि एक सितंबर निर्धारित की गई है। 

छूटे नाम वाले ऐसे करें आवेदन

जिलाधिकारी- सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने नाम की जांच करें और आवश्यक सुधार या नाम जोड़ने के लिये फॉर्म- 6 या फॉर्म- 8 भरें। उन्होंने बताया कि इसके लिए दो अगस्त से एक सितंबर तक सभी प्रखंड- सह- अंचल और शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं, जो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। इन कैम्पों में बीएलओ और प्रशिक्षित वालंटियर्स की सहायता से दस्तावेज जमा कराये जा सकते हैं। 

30 सितंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान को पारदर्शी, सहभागी और समयबद्ध रूप में संचालित करें। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर, 2025 को होगा। निर्वाचन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए नागरिक वोटर हेल्पलाइन नंबर- 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
 

