आज Tejashwi और माले नेता दीपांकर करेंगे 'वोटर अधिकार यात्रा' का नेतृत्व, लखीसराय में दोबारा शामिल होंगे Rahul Gandhi

Edited By Harman, Updated: 21 Aug, 2025 12:13 PM

बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को पांचवे दिन में प्रवेश कर गई। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में यात्रा शेखपुरा से होते हुए लखीसराय पहुंचेगी जबकि...

Bihar Voter Adhikar Yatra: बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को पांचवे दिन में प्रवेश कर गई। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में यात्रा शेखपुरा से होते हुए लखीसराय पहुंचेगी जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से लौटकर लखीसराय में यात्रा में दोबारा शामिल होंगे। 

वोटर अधिकार यात्रा शेखपुरा जिले के त्रिमुहानी स्थित दुर्गा मंदिर से दोबारा शुरू हुई। यह यात्रा पटेल चौक और कॉलेज मोड़ होते हुए चेवाड़ा चौक से होकर लखीसराय पहुंचेगी। यहां के गांधी मैदान में राहुल गांधी यात्रा में दोबारा शामिल होंगे। वह उपराष्ट्रपति पद के महागठबंधन प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम के लिए दिल्ली गए थे। लखीसराय बाजार से यात्रा विद्यापीठ चौक होते हुए जमालपुर विधानसभा के हेमजापुर पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा मुंगेर के साफियाबाद एयरपोर्ट ग्राउंड पहुंचेगी। फिर अगले दिन सफियाबाद से बरियारपुर कल्याणपुर होते हुए घोरघट के बाद भागलपुर सीमा में प्रवेश करेगी। 
 

