कैमूर में तीज पर्व पर बड़ा हादसा: एक साथ जलेंगी 2 मासूमों की चिताएं, तलाब में डूबने से सगे भाई-बहन की गई जान; पसरा मातम

KAIMUR NEWS: बिहार के कैमूर में तीज पर्व के दिन यानी मंगलवार शाम एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया। दरअसल यहां गांव के तलाब में डूबकर दो सगे भाई-बहन की जान चली गई जबकि एक बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहारी गांव का है। मृतकों में 13 वर्षीय अंशिका कुमारी और 11 वर्षीय प्रियांशु कुमार है। वहीं खुशबू कुमारी की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम तीनों भाई-बहन अपनी मां के साथ गांव के पोखर में नहाने गए और डूब गए। वहीं इस हादसे में दो भाई-बहन की मौत हो गई जबकि खुशबू कुमारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस दुखद घटना ने परिवार में तीज की रौनक को गम में तब्दील कर दिया। दो बच्चों की मौत से माता-पिता गहरे सदमे में है।