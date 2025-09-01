VIDEO: बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न! बैंड-बाजा और सजी हुई गाड़ी के साथ 'नन्ही परी' को लेकर आए घर

Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Sep, 2025 03:39 PM
Khagaria News: बिहार पुलिस के जवान जितेंद्र कुमार यादव के घर बेटी पैदा होने पर एक अनोखा जश्न मनाया गया। बेटी के जन्म पर परिवार ने बारात की तरह बैंड-बाजा और सजी हुई गाड़ी का आयोजन किया। यह जश्न इसलिए भी खास था क्योंकि आमतौर पर बेटों के जन्म पर ही ऐसे जश्न मनाए जाते हैं। लेकिन इस परिवार ने बेटी को लक्ष्मी मानकर जश्न मनाया और समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया।