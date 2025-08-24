शख्स से अवैध राशि ले रहे थे राजस्व कर्मचारी मोब्बसिर हसन...वीडियो हुआ वायरल तो DM ने किया सस्पेंड

Bettiah Crime News: बिहार के पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत बैरिया अंचल में घूस लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजस्व कर्मचारी मोब्बसिर हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने इस मामले को...

Bettiah Crime News: बिहार के पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत बैरिया अंचल में घूस लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजस्व कर्मचारी मोब्बसिर हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।



जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। वायरल वीडियो में राजस्व कर्मचारी मोब्बसिर हसन एक व्यक्ति से अवैध राशि लेते हुए दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने प्रथम द्दष्टया आरोप सही पाए जाने पर निलंबन का आदेश जारी कर दिया है।



मोब्बसिर हसन के निलंबन के साथ ही इस मामले की आगे की जांच भी की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।