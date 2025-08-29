Main Menu

वैष्णो देवी हादसा: समस्तीपुर के 5 श्रद्धालुओं की मौत पर CM नीतीश ने जताया शोक

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Aug, 2025 08:06 PM

vaishno devi landslide

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी में हुये भूस्खलन में समस्तीपुर जिला के रहनेवाले 5 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी में हुये भूस्खलन में समस्तीपुर जिला के रहनेवाले 5 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखद है।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री ने स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार से समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

