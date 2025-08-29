Main Menu

  • जहानाबाद में दर्दनाक हादसा: जर्जर स्कूल बस से गिरा 5 साल का मासूम...मौके पर मौत; LKG में पढ़ता था चीकू

Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Aug, 2025 02:03 PM

a 5 year old child died after falling from a dilapidated school bus in jehanabad

Jehanabad Road Accident: बिहार के जहानाबाद जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक स्कूल बस से गिरकर पांच वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं, मृतक बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के सिकरिया थाना क्षेत्र के मिल्की गांव के पास की है। मृतक छात्र की पहचान मिल्की गांव निवासी अमर कुमार के पांच वर्षीय बेटे चीकू उर्फ पीयूष कुमार के रूप में हुई है। वे एलकेजी में पढ़ता था। जिस स्कूल बस से नीचे गिरकर बच्चे की मौत हुई है, उस बस की हालात जर्जर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चीकू हर दिन की तरह बस से स्कूल जा रहा था, तभी सिकरिया थाना क्षेत्र के मिल्की गांव के पास अचानक चालक ने ब्रेक लगाई और बस की फर्श में बने एक बड़े छेद से चीकू नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की और घंटों सड़क को जाम रखा। परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम को खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है।
 

