Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पूर्णिया में बड़ा हादसा! कोसी नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, मची चीख-पुकार

पूर्णिया में बड़ा हादसा! कोसी नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, मची चीख-पुकार

Edited By Harman, Updated: 23 Aug, 2025 09:10 AM

big accident in purnia 5 people of the same family died due to drowning in kosi

बिहार के पूर्णिया जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां कारी कोसी नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई।

Purnia News: बिहार के पूर्णिया जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां कारी कोसी नदी में डूबने से  एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई।

बच्ची को बचाने नदी में कूद गए अन्य 4 लोग

मिली जानकारी के अनुसार, घटना जिले के कसबा के सुभाष नगर गांव की है। मृतकों में तीन पुरुष, एक महिला और एक बच्ची शामिल है। मृतकों की पहचान 9 वर्षीय गौरी कुमारी, 32 वर्षीय सुलोचना देवी, 18 वर्षीय सचिन कुमार, 19 वर्षीय शेखर कुमार और 20 वर्षीय  करण कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 9 वर्षीय गौरी कुमारी पैर फिसलने से कारी कोसी नदी में डूब गई। अपनी बच्ची को डूबता देख उसकी मां ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। वहीं दोनों को डूबता देख उनकी जान बचाने के लिए एक-एक करके तीन और परिवार के लोगों ने नदी में छलांग लगा दी।

इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को नदी से बाहर निकला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में कोहराम मच गया है। इलाके में मातम का माहौल छाया हुआ है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!