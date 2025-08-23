पूर्णिया में बड़ा हादसा! कोसी नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, मची चीख-पुकार

बिहार के पूर्णिया जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां कारी कोसी नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई।

बच्ची को बचाने नदी में कूद गए अन्य 4 लोग

मिली जानकारी के अनुसार, घटना जिले के कसबा के सुभाष नगर गांव की है। मृतकों में तीन पुरुष, एक महिला और एक बच्ची शामिल है। मृतकों की पहचान 9 वर्षीय गौरी कुमारी, 32 वर्षीय सुलोचना देवी, 18 वर्षीय सचिन कुमार, 19 वर्षीय शेखर कुमार और 20 वर्षीय करण कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 9 वर्षीय गौरी कुमारी पैर फिसलने से कारी कोसी नदी में डूब गई। अपनी बच्ची को डूबता देख उसकी मां ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। वहीं दोनों को डूबता देख उनकी जान बचाने के लिए एक-एक करके तीन और परिवार के लोगों ने नदी में छलांग लगा दी।



इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को नदी से बाहर निकला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में कोहराम मच गया है। इलाके में मातम का माहौल छाया हुआ है।