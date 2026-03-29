VIDEO: Manjhar Kund Pahadi पर Yuvak की आखिर किसने की हत्या, जांच में जुटी Police और FSL की टीम

Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Mar, 2026 04:07 PM



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#Rohtas #CrimeNews #BiharCrime #MysteriousDeath #BiharNews Rohtas News : रोहतास जिले के मांझर कुंड पहाड़ी पर एक अज्ञात युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। शव की स्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के...