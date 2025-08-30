नेपाल के रास्ते बिहार में नहीं घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, ADG बोले- दुबई से आए थे काठमांडू और फिर चले गए मलेशिया

Patna News: बिहार पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों के नेपाल से राज्य में प्रवेश से इंकार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) पंकज दराद ने यहां बताया कि नेपाल से बिहार में तीन आतंकवादियों के प्रवेश...

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) पंकज दराद ने यहां बताया कि नेपाल से बिहार में तीन आतंकवादियों के प्रवेश करने का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि तीन आतंकवादी दुबई से काठमांडू पहुंचे थे और फिर वे मलेशिया के लिए रवाना हो गए।



उल्लेखनीय है कि गुरूवार को पुलिस ने बिहार में नेपाल के रास्ते तीन आतंकवादियों के घुसने के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया था। पुलिस मुख्यालय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। इनमें हसनैन अली (रावलपिंडी निवासी), आदिल हुसैन (उमरकोट निवासी) और मोहम्मद उस्मान (बहावलपुर निवासी) शामिल हैं। बिहार पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी में सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये का नकद इनाम देने की भी घोषणा की थी।