गयाजी के मोरहर नदी पर बनेगा चेक डैम, खर्च होंगे 27.50 करोड़; सम्राट चौधरी बोले- बिहार में सिचाई का विशाल नेटवर्क...

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने मंगलवार को बताया कि गया जिले के टिकारी प्रखंड के पंचमहला ग्राम के उत्तर मोरहर नदी पर पक्का बांध (चेक डैम) निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है।

सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने बयान जारी कर कहा कि इस परियोजना पर कुल 27 करोड़ 50 लाख 41 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार सिचाई की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम रही है। वर्ष 2005 की तुलना में बिहार में सिचाई का विशाल नेटवर्क तैयार हुआ है।



उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल में ही गया जिले के बोधगया प्रखंड के बतसपुर पंचायत समेत आस-पास के तीन पंचायतों को बाढ़ से बचाने और सिचाई उपलब्ध कराने के लिए बतसपुर वीयर के उर्ध्वप्रवाह में 24 करोड़ रुपए की राशि से बांध के विस्तार की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखंड स्थित धेरूख ग्राम में 26 करोड़ की लागत से पुरानी कमला नदी पर गेटेड वीयर एवं उससे जुड़े अन्य निर्माण कार्यों की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। और अब मोरहर नदी पर चैक डैम निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान की गई है। यह परियोजना क्षेत्र में सिंचाई और जल संरक्षण के द्दष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।