सीवान में 22.22 करोड़ की लागत से होगा 3.4 किमी सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण – सम्राट चौधरी

bihar road widening scheme

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सीवान जिले के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

पटना:बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सीवान जिले के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पथ प्रमंडल, सीवान अंतर्गत सीवान-सिसवन पथ से चैनपुर रसूदपुर पथ भाया बवनदही पॉलिटेक्निक कॉलेज पथ के चैनेज 0+00 से चैनेज 3+40 (कुल लंबाई 3.400 कि.मी.) तक सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। 

चौधरी ने कहा-इस योजना पर कुल 22 करोड़ 22 लाख 48 हजार रुपये की लागत आएगी। परियोजना का निष्पादन पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल सीवान द्वारा कराया जाएगा। कार्य का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 निर्धारित किया गया है।

इस परियोजना से सीवान, सिसवन, चैनपुर, रसूदपुर एवं आसपास के इलाकों के लोगों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी और क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों, खासकर बवनदही पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़ाव भी और सुदृढ़ होगा।

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। यही वजह है कि बिहार में सड़कों का मजबूत और बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है। बिहार के शानदार सड़कों की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इसी कड़ी में सीवान-सिसवन पथ से चैनपुर रसूदपुर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है।
 

