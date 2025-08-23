प्रेम प्रसंग में मौत का खेल! गर्लफ्रेंड से मिलने गया था युवक...घरवालों ने पकड़ा और फिर पीट-पीटकर मार डाला

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Aug, 2025 02:00 PM
Purnia Crime News: बिहार के पूर्णिया जिले से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर...
Purnia Crime News: बिहार के पूर्णिया जिले से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र के अमारी गांव की है। मृतक की पहचान राजघाट गैरेल निवासी रिशु कुमार (21) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अमारी गांव की एक युवती कोमल से रिशु का प्रेम-प्रसंग चल रहा था। गुरुवार को युवती ने रिशु को फोन कर अपने घर बुलाया। जब रिशु वहां पहुंचा तो लड़की के परिजनों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। आनन-फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इलाके में दहशत का माहौल
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों के बयान पर पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। वहीं, इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।