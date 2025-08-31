11 साल की बच्ची के साथ बुजुर्ग ने की दरिंदगी...बिस्किट का लालच देकर ले गया घर, फिर किया दुष्कर्म; खून से लथपथ मिली नाबालिग

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Aug, 2025 01:20 PM

an old man raped an 11 year old girl

Nalanda Crime News: बिहार के नालंदा जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ 63 साल के बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया है। वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के बिन्द थाना क्षेत्र के एक गांव का है। नाबालिग बच्ची सातवीं कक्षा में पढ़ाई करती है। परिजनों के अनुसार, नाबालिग बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, तभी 63 वर्षीय दिलीप महतो उसे बिस्किट का लालच देकर अपने साथ घर ले गया और फिर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इतना हीं नहीं, घटना के बाद बुजुर्ग ने बच्ची को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वारदात के बाद बच्ची अपनी गौशाला में जाकर सो गई। जब बच्ची काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो उसकी मां ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान बच्ची मवेशियों के बीच खून से लथपथ पड़ी मिली। इसके बाद बच्ची ने परिजनों को आपबीत्ती बताईं।

इलाके में मचा हड़कंप
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी दिलीप महतो को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीड़ित बच्ची को चिकित्सकीय जांच करने के लिए सदर अस्पताल भेजा दिया गया है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

 

