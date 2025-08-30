पहले रेता गला...फिर काटा प्राइवेट पार्ट; बेगूसराय में 14 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या...मक्के के खेत में इस हालत में मिला शव

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Aug, 2025 12:46 PM
Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 14 साल के बच्चे की धारदार हथियार से गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर शव को एक मक्के के खेत में फेंक दिया। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
8वीं का छात्र था मनखुश
जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के खरहट गांव का है। मृतक की पहचान खरहट गांव निवासी श्याम दास यादव के 14 साल के इकलौते बेटे अमृतांशु कुमार उर्फ मनखुश कुमार के रूप में हुई है। वह 8वीं का छात्र था। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम मनखुश कोचिंग से पढ़कर घर लौटा और फिर घर के समीप ही मां काली मंदिर के मैदान में खेलने चला गया। देर रात जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसी बीच शुक्रवार को एक खेत में लोगों ने एक शव पड़ा हुआ देखा। खेत में शव मिलने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तब परिजन वहां पहुंचे तो मनखुश का शव पाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
इलाके में आक्रोश
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। किशोर का गला धारदार हथियार से रेता गया था और प्राइवेट पार्ट को काटकर शरीर से अलग कर दिया गया था। परिजनों ने आशंका जताई है कि अपराधियों ने पहले बच्चे को अगवा किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। वहीं, इस घटना के बाद से इलाके में आक्रोश है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।