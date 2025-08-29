आरा में 11 साल के बच्चे से दरिंदगी, ASI ने खैनी लाने के बहाने कमरे में बुलाया...फिर किया गंदा काम; इलाके में आक्रोश

Bhojpur Crime News: बिहार के भोजपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक एएसआई पर 11 वर्षीय नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगा है। वहीं, इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपी को जेल...

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के आयर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोप आयर थाना में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर प्रभुनाथ सिंह पर लगा है। पीड़ित नाबालिग के दादा के आवेदन पर आरोपी एसआई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। परिजनों के अनुसार, एसआई ने बच्चे को 50 रुपए देकर खैनी मंगवाई थी। इसके बाद वह बच्चे को अपने सरकारी क्वार्टर में ले गया और फिर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। इतना हीं नहीं, एएसआई ने बच्चे को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के बाद बच्चा रोते-रोते किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती बताई।



इलाके में आक्रोश

वहीं, इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने थाने का घेराव कर आरोपी को जेल भेजने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। फिलहाल, पीड़ित नाबालिग के दादा के आवेदन पर आरोपी एसआई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही उक्त बच्चे को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आरोपी एसआई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी तीन साल पहले आयर थाना में तैनात हुआ था। वहीं, इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया।