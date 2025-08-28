सारण में जमीनी विवाद में खूनी खेल! 2 भाइयों के बीच चली गोलियां, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल...मचा हड़कंप

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Aug, 2025 01:54 PM
Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के मांझी थाना क्षेत्र में दो भाईयों के बीच हुए विवाद में हुई मारपीट और गोलीबारी में तीन महिलाएं और एक पुरुष घायल हो गए हैं।
पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि गैरतपुर गांव निवासी परमेश्वर यादव और मेघा यादव दोनों भाइयों के बीच पूर्व से ही आपसी विवाद चल रहा था। बुधवार की देर रात को दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू होने के बाद मारपीट की घटना में गोलीबारी हुई। इस घटना में परमेश्वर यादव और उनकी पुत्री रीना कुमारी के हाथ में गोली लग गई, जबकि दूसरे पक्ष की महिला विद्यावती देवी और सुनीता देवी घायल हो गयी।
वहीं, घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।