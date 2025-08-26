बिहार में बाढ़ से हाहाकार! मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदियां और नाले ...8 लाख लोग प्रभावित

बयान के मुताबिक, ‘‘ सात जिलों-भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भोजपुर, वैशाली और मधेपुरा- में लगातार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। इसके अलावा, नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण भी कई स्थानों पर नदियां खतरे के निशान से...

Bihar Flood: बिहार में 24 अगस्त से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से सात जिलों के करीब आठ लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। इसके मुताबिक बारिश के कारण कई स्थानों पर विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है।



कटिहार बाढ़ से सबसे अधिक बेहाल

बयान के मुताबिक, ‘‘ सात जिलों-भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भोजपुर, वैशाली और मधेपुरा- में लगातार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। इसके अलावा, नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण भी कई स्थानों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।'' इसमें कहा गया है कि राज्य में 600 से अधिक गांवों के कुल 7,94,749 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कटिहार बाढ़ से सबसे अधिक बेहाल है, जहां 456 गांवों के 5,43,259 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।



खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) द्वारा जारी बयान के मुताबिक, ‘‘पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण राज्य में गंगा, कोसी और पुनपुन नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इन सात जिलों में कुछ स्थानों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।'' उसने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और एसडीआरएफ की कुल 27 टीम बचाव कार्य के लिए तैनात की गई हैं। बयान के मुताबिक यदि स्थिति बिगड़ती है तो संबंधित जिलों को और अधिक राहत शिविर तथा सामुदायिक रसोई स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।