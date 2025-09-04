Main Menu

PM मोदी की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी, मंत्री मंगल पांडेय बोले- महागठबंधन नेताओं की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय

04 Sep, 2025

Bihar Politics: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल पर महागठबंधन खेमे की चुप्पी को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री मंगल पांडेय...

Bihar Politics: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल पर महागठबंधन खेमे की चुप्पी को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री मंगल पांडेय (Mangal Pandey) ने दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है।

मंत्री मंगल पांडेय (Mangal Pandey) ने महागठबंधन के शीर्ष नेताओं से सार्वजनिक रूप से मांफी मांगने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर महागठबंधन पर कड़ा हमला बोला और कहा कि इसे केवल एक नेता की मां का नहीं, बल्कि देश की मातृशक्ति का अपमान बताया और कहा कि बिहार बंद के माध्यम से जनता इस अपमान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी।

बिहार बंद को लेकर पांडेय ने कहा, ‘यह विरोध केवल एक मां के अपमान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के विरोध में है जो राजनीतिक मंच से माताओं का अपमान करने तक गिर चुकी है।‘ उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जो पूरे देश की माताओं का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब समय आयेगा, वे इस अपमान का करारा जवाब देंगी। 

