बिहार के क्रिकेट फैंस का सपना हुआ पूरा! राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मैच कराने की अनुमति

Rajgir Cricket Stadium: बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने राजगीर में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही स्टेडियम के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) को सौंप दी गई है। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। अब जल्द ही बिहार के राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होता नजर आएगा।



जल्‍द हकीकत बनेगा बिहार में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का सपना

बताते चलें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राजगीर में पहले ही कई खेलों के स्टेडियम बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम लंबे समय से राज्य का सपना था, जो अब हकीकत बनने जा रहा है। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बीसीए को सौंपे जाने के बाद अब यहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के आयोजन का रास्ता साफ हो चुका है।



ऐसे हुआ अंतरराष्ट्रीय मैच कराने का रास्ता साफ

बताते चलें कि बीसीए, बीसीसीआई की ही गवर्निंग बॉडी है। जिसका संचालन बीसीसीआई की ओर से ही किया है। क्रिकेट ग्राउंड का मेंटेनेंस, रखरखाव और अन्य सभी चीज बीसीए करेगा। ऐसे में अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन के समय बीसीसीआई, बीसीए से ग्राउंट ले सकेगा। ऐसे में बिहार में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराने का रास्ता साफ हो चुका है।



क्या-क्या बदलेगा इस स्टेडियम से?

अब बिहार को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों की मेजबानी का मौका मिलेगा।

क्रिकेट फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को लाइव खेलते देखने का रोमांच महसूस कर सकेंगे।

स्टेडियम के कारण राजगीर जैसे ऐतिहासिक और पर्यटन शहर को नई पहचान मिलेगी।

बड़े आयोजनों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

युवाओं में क्रिकेट के प्रति रुचि और भागीदारी दोनों में इज़ाफ़ा होगा।



खिलाड़ियों और राज्य के लिए सुनहरा अवसर

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के बनने से न सिर्फ बिहार के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव मिलेगा, बल्कि उनकी प्रतिभा निखरने का भी सुनहरा मौका मिलेगा। साथ ही बड़े टूर्नामेंट से राज्य की अर्थव्यवस्था में भी नया जोश आएगा। अब राजगीर सिर्फ़ बौद्ध और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का गढ़ भी बनने की ओर है। बिहार के लाखों क्रिकेट फैंस के लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं।