हीरो एशिया कप 2025 राजगीर: दूसरे दिन गोलों की बरसात और पूल-बी में उलटफेर

hero asia cup 2025 rajgir

राजगीर:हीरो एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 का दूसरा दिन रोमांच से भरपूर रहा, जब पूल-बी के मुकाबले सुर्खियों में छा गए। दर्शकों ने दो यादगार मैच देखे — पहला जबरदस्त गोलों की बारिश वाला और दूसरा एक रोमांचक रणनीतिक जंग जो अंतिम क्षणों तक संघर्षपूर्ण रहा।

मैच 1: बांग्लादेश बनाम चीनी ताइपेई – दो हाफ़ की कहानी

बांग्लादेश ने चीनी ताइपेई पर 8–3 की शानदार जीत दर्ज की, लेकिन स्कोरलाइन पूरी कहानी नहीं बताती। हाफ-टाइम तक मुकाबला 2–2 पर बराबरी पर था और चीनी ताइपेई ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाया। लेकिन दूसरे हाफ़ में बांग्लादेश ने आक्रामक खेल का तूफ़ान ला दिया और छह गोल दागकर टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत हासिल कर ली।

मैच 2: कोरिया बनाम मलेशिया – दिग्गजों पर मलेशिया की बढ़त

दिन का दूसरा मुकाबला पूल-बी की एक क्लासिक भिड़ंत थी, जिसमें कोरिया और मलेशिया आमने-सामने थे। हाफ-टाइम तक स्कोर 1–1 से बराबरी पर था। लेकिन दूसरे हाफ़ में मलेशिया ने अपने मौक़ों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए तीन गोल दागे और 4–1 से बड़ी जीत दर्ज की। यह नतीजा पूल-बी की अंक तालिका के लिए अहम साबित हो सकता है, क्योंकि मलेशिया ने खुद को गंभीर दावेदार के रूप में पेश किया।

दिन 2 का सारांश:
कुल 2 मैच
कुल 16 गोल

बांग्लादेश की गोल बारिश और मलेशिया की धमाकेदार जीत ने पूल-बी को हिला डाला।

कल का कार्यक्रम – रविवार, 31 अगस्त 2025 (पूल-ए की वापसी):
13:00 – मैच 07: चीन बनाम कज़ाख़स्तान
15:00 – मैच 08: जापान बनाम भारत

हीरो एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 अब और भी रोमांचक होता जा रहा है। कल मेज़बान भारत और जापान की टक्कर होगी, जो निस्संदेह टूर्नामेंट का एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला साबित होगा।

