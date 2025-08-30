"कांग्रेस अहंकार में प्रधानमंत्री को तो गाली देती रहती है, अब क्या उनकी मां को भी अपशब्द बोलेगी?", रवि शंकर प्रसाद का हमला

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Aug, 2025 11:46 AM
Bihar Politics: पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद रवि शंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की दिवंगत माता को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस (Congress) के मंच से गाली दिए जाने और पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किए जाने की निंदा करते हुये कहा कि यह घटना पीड़ादायक है।
कांग्रेस का यह कार्य स्वीकार नहीं- Ravi Shankar Prasad
रवि शंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस अहंकार में प्रधानमंत्री को तो गाली देती रहती है, अब क्या उनकी मां को भी अपशब्द बोलेगी? उन्होंने कहा कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर भी सदाकत आश्रम से डंडे बरसाए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस का यह कार्य स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब-जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, तब-तब वह हारी है। उन्होंने कहा कि भारत में लोग मां को सम्मान से देखते हैं, चाहे वह किसी की भी मां हो। जो मां स्वर्गवासी हो गई, जिसने बर्तन धोकर अपने बच्चे को प्रधानमंत्री बनाया, उसके लिए ऐसे शब्द ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर अभी तक किसी ने माफी तक नहीं मांगी। भाजपा तो जवाब दे सकती है लेकिन ऐसे संस्कार हमारे नहीं हैं।
ये दोनों युवराज केवल झूठ बोल रहे- Ravi Shankar Prasad
BJP सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा कि ये दोनों युवराज केवल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मतदाताओं का अपमान बंद करने की नसीहत भी दी है। उन्होंने बताया कि आज सदाकत आश्रम में विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को लाठी-डंडे से पीटा गया, इसे लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस कार्रवाई भी करेगी।