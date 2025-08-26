पहले की महिला से दोस्ती, फिर अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर किया वायरल; आरोपी युवक गिरफ्तार

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के साइबर थाना की पुलिस ने एक महिला का अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले एक अभियुक्त को गौरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। साइबर थाना पुलिस सूत्रों ने सोमवार यहां बताया कि गौरा थाना...

साइबर थाना पुलिस सूत्रों ने सोमवार यहां बताया कि गौरा थाना क्षेत्र के रामपुर खोरम गांव निवासी शशि कुमार की दुकान पर पीड़ित महिला का आना- जाना था, जिसके कारण आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लेकर उसके साथ ओडियो और वीडियो काल कर बात करने के साथ ही उसका फोटो अपने मोबाइल फोन में सेव करके उसका अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया गया था।



सूत्रों ने बताया कि महिला को आरोपी युवक उसके बाद धमकी देने के साथ ही उसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा था, जिसके कारण उक्त महिला ने साइबर थाना पुलिस को आवेदन देकर यह जानकारी दी थी कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि उक्त महिला के आवेदन पर साइबर थाना की पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।