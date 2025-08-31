Main Menu

20 हजार का इनामी अपराधी विक्की सीतामढ़ी से गिरफ्तार, पिछले 8 महीने से चल रहा था फरार

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Aug, 2025 11:27 AM

Sheohar News: बिहार के शिवहर जिले में तरियानी छपरा थाना पुलिस ने शनिवार को 20 हजार रुपए के इनामी अपराधी विक्की कुमार को सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में पिछले आठ माह से फरार चल रहे अपराधी विक्की...

Sheohar News: बिहार के शिवहर जिले में तरियानी छपरा थाना पुलिस ने शनिवार को 20 हजार रुपए के इनामी अपराधी विक्की कुमार को सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में पिछले आठ माह से फरार चल रहे अपराधी विक्की कुमार को सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी विक्की कुमार सीतामढ़ी जिले के बेलसंड थाना क्षेत्र के भोरहा गांव का रहने वाला है।

सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार विक्की कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विक्की कुमार आर्म्स एक्ट के मामले में पिछले आठ माह से फरार चल रहा था।

