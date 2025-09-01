Main Menu

  • सीतामढ़ी पुलिस का बड़ा खुलासा: ससुर ने एक लाख की सुपारी देकर कराई दामाद की हत्या, तीन अपराधी गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Sep, 2025 10:01 AM

sitamarhi murder case

सीतामढ़ी पुलिस ने बथनाहा थाना क्षेत्र के कोइली गांव में हुए डबल मर्डर केस का खुलासा कर लिया है। इस हत्याकांड में शामिल तीन कुख्यात अपराधी भोला राम, बिकाऊ राम राय और मृतक का ससुर अक्लू महतो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं।

Sitamarhi Murder Case: सीतामढ़ी पुलिस ने बथनाहा थाना क्षेत्र के कोइली गांव में हुए डबल मर्डर केस का खुलासा कर लिया है। इस हत्याकांड में शामिल तीन कुख्यात अपराधी भोला राम, बिकाऊ राम राय और मृतक का ससुर अक्लू महतो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं।

17 अगस्त 2025 की सुबह करीब 8 बजे कोइली गांव के सरेह में दो शव बरामद हुए थे। इनमें से एक की पहचान दिलीप सिंह (निवासी – कोइली) और दूसरे की पहचान राजेश पासवान (निवासी – भलहा, थाना बथनाहा) के रूप में हुई थी।

सुपारी देकर कराई गई हत्या

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतक दिलीप सिंह लगातार अपनी पैतृक जमीन बेच रहा था। इसको लेकर उसका अपने ससुर अक्लू महतो से विवाद रहता था। अक्लू महतो ने गुस्से में आकर दिलीप की हत्या की साज़िश रची और भोला राम व बिकाऊ राम राय को एक लाख रुपये सुपारी दी।

  • ▪ अग्रिम तौर पर 10,000 और 2,000 रुपये नकद दिए गए।
  • ▪ हत्या के बाद 5,000 रुपये और चुकाए गए।

वारदात में प्रयुक्त हथियार और बाइक जब्त

अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, घटना में इस्तेमाल की गई लाल रंग की मोटरसाइकिल (BR30AG2151), अपराधियों के पहने हुए कपड़े और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य अभियुक्त भोला राम और उसके गिरोह पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। इनके खिलाफ दरभंगा, मीनापुर, कांटी और रुन्नीसैदपुर थानों में लूट और डकैती से जुड़े केस दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक की सख्ती – अपराधियों पर शिकंजा

सीतामढ़ी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी जांच, वीडियो फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर इस कांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने साफ कहा है कि जिले में अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

