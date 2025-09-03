Main Menu

हादसों भरा मंगलवार: सुपौल में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में महिला समेत 3 लोगोंं की गई जान, सदमे में तीनों परिवार

03 Sep, 2025

बिहार के सुपौल जिले में मंगलवार को तीन अलग- अलग घटनाओं में एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं इन दर्दनाक हादसों के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।

सुपौल: बिहार के सुपौल जिले में मंगलवार को तीन अलग- अलग घटनाओं में एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं इन दर्दनाक हादसों के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।

एक की ट्रेन के चपेट में आने से तो दूसरे को ट्रक ने रौंदा
पहली घटना सहरसा- फारबिसगंज रेलखंड में चांदपीपर गांव के पास हुई, जिसमें दसवीं कक्षा का छात्र मनीष कुमार (16) ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना जदिया थाना क्षेत्र के कौरियापट्टी- राजेश्वरी सड़क मार्ग पर हुई, जहां एक महिला शांति देवी (62) को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। 

तीसरी घटना छातापुर थाना क्षेत्र के लालजी चौक के पास एनएच- 91 पर हुई, जहां मधेपुरा जिले के संतोष कुमार (25) की बस और बाइक की टक्कर में मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमाटर्म के लिये सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कारर्वाई में जुट गई है। 
 

