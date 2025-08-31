सारण में दर्दनाक हादसा, लकड़ी का पुल पार कर रहे 3 मासूमों को यूं खींच ले गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम

पुलिस सूत्रों ने बताया कि लगनपुरा गांव निवासी मंसूर अली की पुत्री शगुप्ता खातून (13) एवं पुत्र नूर आलम (12) तथा नसीम अंसारी की पुत्री शायरा बानो (13) विघालय से पढ़कर वापस घर लौट रही थी। इस दौरान यादवपुर गांव के समीप मही नदी पर बने लकड़ी के पुल को पार...

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तीन लोगों की डूबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



पुल को पार करने के दौरान नदी में गिरे तीनों बच्चे

पुलिस सूत्रों ने बताया कि लगनपुरा गांव निवासी मंसूर अली की पुत्री शगुप्ता खातून (13) एवं पुत्र नूर आलम (12) तथा नसीम अंसारी की पुत्री शायरा बानो (13) विघालय से पढ़कर वापस घर लौट रही थी। इस दौरान यादवपुर गांव के समीप मही नदी पर बने लकड़ी के पुल को पार करने के दौरान सभी नदी में गिर गए।



सूत्रों ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों को नदी से बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की छानबीन की जा रही है।