राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज, पूर्णिया की सड़कों पर दौड़ाई बाइक...पिछली सीट पर बैठे राजेश राम ने दर्शकों का किया अभिवादन

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Aug, 2025 12:48 PM
Purnia News: बिहार में चल रही इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के आठवें दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) तथा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने रविवार को एक बाइक रैली का नेतृत्व किया।
पूर्णिया की सड़कों पर इंडिया गठबंधन के दोनो शीर्ष नेता स्वयं मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए अपने समर्थकों के साथ सड़क पर निकल पड़े। रैली में सबसे आगे राहुल गांधी एक चालक के रूप में मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनके पीछे बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम हाथ लहरा कर सड़क के किनारे दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे। बीच बीच मे राहुल गांधी भी दर्शकों की तरफ हाथ लहरा रहे थे।
गौरतलब है कि राहुल गांधी आपनी इस यात्रा में जनता से जुड़ने के लिए अलग अलग तरीके इजाद कर रहे हैं। कभी यात्रा के दौरान उन्हें वोटर सूची से कटे हुए नागरिकों के साथ विमर्श करते देखा जाता है तो कभी पैदल चलते हुए किसी गरीब या पीड़ित का कुशल क्षेम पूछ लेते है। शनिवार को राहुल गांधी मखाना किसानों की स्थिति समझने के लिए कीचड से भरे खेत मे प्रवेश कर गए थे और उन्होंने उनकी पीड़ा की चर्चा करते हुए ‘एक्स' पर ट्वीट भी किया था।