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बिहार में 5 वर्षीय बच्ची की बेरहमी से हत्या, गला कटा शव मिलने से फैली सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Apr, 2026 10:18 AM

5 year old girl brutally murdered in bihar

बायसी अनुमंडल पुलिस अधिकारी जितेंद्र पांडेय कहा, "बच्ची शाम को अपने घर से बाहर गई थी, लेकिन समय पर वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजन उसकी तलाश में निकले और रात करीब साढ़े आठ बजे उसका शव गला कटा हुआ बरामद किया।"

Bihar Crime : बिहार के पूर्णिया जिले में पांच वर्षीय एक बच्ची का गला कटा हुआ शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।  अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यह घटना जिले के अमौर थाना क्षेत्र में रविवार शाम हुई। 

बायसी अनुमंडल पुलिस अधिकारी जितेंद्र पांडेय कहा, "बच्ची शाम को अपने घर से बाहर गई थी, लेकिन समय पर वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजन उसकी तलाश में निकले और रात करीब साढ़े आठ बजे उसका शव गला कटा हुआ बरामद किया।" 

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए अपराध विज्ञान दल को बुलाया गया। पांडेय ने कहा, "मामले की जांच की जा रही है।" 

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