Bihar में  EOU की ताबड़तोड़ छापेमारी, इंजीनियर के आवास से 52 लाख कैश, जले हुए नोट व लाखों के गहने बरामद

भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कारर्वाई करते हुए, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने शुक्रवार अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के आवास पर छापा मार कर 52 लाख रुपये नकद, जले हुए नोट, ज़मीन के दस्तावेज़ और आभूषण के साथ-साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए।

नकदी राशि को शौचालय, पानी की टंकी और अपशिष्ट निकास पाइप में छिपाकर रखा

आधिकारिक सूत्रों ने यहाँ बताया कि छापेमारी राज्य की राजधानी पटना में विनोद कुमार राय के चार मंजिला घर पर की गई। अधिकारियों के अनुसार, विनोद कुमार राय वर्तमान में सीतामढ़ी में तैनात हैं और उनके पास मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार भी है। आय से अधिक संपत्ति की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ( ईओयू) की एक टीम गुरुवार देर रात उनके आवास पर पहुँची थी, लेकिन परिवार ने यह कहते हुए उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया कि अंदर केवल एक महिला मौजूद है। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब टीम घर में दाखिल हुई, तो उन्हें बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिले, जिन्हें कथित तौर पर सबूत छिपाने के लिए नष्ट कर दिया गया था। ईओयू टीम ने वहां से 52 लाख रुपये की नकदी बरामद की जिसमें बड़ी संख्या में जले हुए 500 रुपये के नोट भी थे।'' इसमें कहा गया कि नकदी राशि को शौचालय, पानी की टंकी और रसोईघर के अपशिष्ट निकास पाइप में छिपाकर रखा गया था। साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की एक टीम को भी मौके पर बुलाया गया।



नकदी के अलावा ईओयू ने करोड़ों रुपये के ज़मीन के दस्तावेज़, कई बैंक खातों का विवरण और लाखों रुपये मूल्य के सोने-चाँदी के आभूषण बरामद किए। सूत्रों ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू की यह बड़ी कारर्वाई है, जो अवैध धन संचय पर लगाम लगाने के लिए तेज़ अभियान का संकेत है।