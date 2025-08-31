Main Menu

नेशनल हाईवे पर खड़ी थी एक जीप...मौके पर पहुंची पुलिस और ली तलाशी, मिली ऐसी चीज... देख अधिकारियों के उड़े के होश

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Aug, 2025 03:11 PM

a smuggler arrested with a consignment of country liquor

पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मधुबनी गांव के समीप एन एच 27 पर शराब से लदी एक जीप खड़ी है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने जीप की तलाशी ली तो उसमें 486 लीटर अवैध्य विदेशी शराब बरामद हुई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जीप और शराब जब्त कर लिया है।

Supaul News: बिहार में सुपौल जिले के ललित ग्राम थाने के अंतर्गत पुलिस ने शनिवार को विदेशी शराब की एक खेप बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।  

पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मधुबनी गांव के समीप एन एच 27 पर शराब से लदी एक जीप खड़ी है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने जीप की तलाशी ली तो उसमें 486 लीटर अवैध्य विदेशी शराब बरामद हुई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जीप और शराब जब्त कर लिया है।

शरथ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति अभिनंदन मसैता अररिया जिले के फूलकाहा थाने के अचरा गांव के वार्ड संख्या-5 का रहने बाला है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

