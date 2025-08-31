नेशनल हाईवे पर खड़ी थी एक जीप...मौके पर पहुंची पुलिस और ली तलाशी, मिली ऐसी चीज... देख अधिकारियों के उड़े के होश

Supaul News: बिहार में सुपौल जिले के ललित ग्राम थाने के अंतर्गत पुलिस ने शनिवार को विदेशी शराब की एक खेप बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मधुबनी गांव के समीप एन एच 27 पर शराब...

Supaul News: बिहार में सुपौल जिले के ललित ग्राम थाने के अंतर्गत पुलिस ने शनिवार को विदेशी शराब की एक खेप बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।



पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मधुबनी गांव के समीप एन एच 27 पर शराब से लदी एक जीप खड़ी है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने जीप की तलाशी ली तो उसमें 486 लीटर अवैध्य विदेशी शराब बरामद हुई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जीप और शराब जब्त कर लिया है।



शरथ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति अभिनंदन मसैता अररिया जिले के फूलकाहा थाने के अचरा गांव के वार्ड संख्या-5 का रहने बाला है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।