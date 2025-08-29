Main Menu

पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट; भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

29 Aug, 2025

बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आरडीएक्स जैसे शक्तिशाली बम के प्लांट होने की बात वाला ईमेल मिला है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और मामले की छानबीन में जुट गई हैं। इसके बाद कोर्ट...

Patna Civil Court Threat: बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आरडीएक्स जैसे शक्तिशाली बम के प्लांट होने की बात वाला ईमेल मिला है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और मामले की छानबीन में जुट गई हैं। इसके बाद कोर्ट में भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता को भी बुलाया गया।

गौरतलब है कि 28 अगस्त को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें 29 अगस्त को न्यायालय परिसर और न्यायाधीश के कक्ष को चार आरडीएक्स-आईईडी से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं बम की धमकी मिलते ही पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। ईमेल मिलने के बाद न्यायालय परिसर के अंदर जाने वाले लोगों को रोक दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे न्यायालय परिसर की भी बम डिटेक्टर और डॉग स्क्वॉड के द्वारा जांच कर रही है ।

 

